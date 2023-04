Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

UNNAU – Verkehrsunfallflucht in Unnau – PKW-Fahrerin beschädigt Hausfassade und flüchtet.

Samstagnachmittag, 08. April 2023, ist eine PKW-Fahrerin beim Ausparken gegen eine Hausfassade in Unnau, in der Erbacher Straße, gegen eine Hausfassade gestoßen. Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Hausfassade zu kümmern. Zeugen hatten jedoch den Unfall beobachtet und konnten Hinweise auf das Kennzeichen der Verursacherin geben. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei