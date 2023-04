Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

FÜRTHEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in Fürthen

Samstagabend, 08. April 2023, gegen 23:10 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines Ford die Siegstraße in Fürthen. In Höhe der Einmündung nach Etzbach kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer auf einer Verkehrsinsel stehenden Straßenlaterne. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei