Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

SCHÜRDT – Schwerer Verkehrsunfall mit auf der B 256 in der Gemarkung 57632 Schürdt – Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Ostersonntagmittag, 09. April 2023, kam es gegen 13:59 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung der B 256/L 276, Schürdter Höhe, zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Ein 42-jähriger Motorradfahrer mit Sozius befuhr die B 256 aus Reiferscheid kommend und beabsichtigte nach links auf die L 276 in Richtung Orfgen abzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 83-jähriger PKW-Fahrer die L 276 aus Orfgen kommend und beabsichtigte nach links auf B 256 in Richtung Obernau abzubiegen. Hierbei kam es zum Unfall zwischen den beiden Beteiligten.

Der Kradfahrer und sein Sozius wurden schwer verletzt und durch den First-Responder, den Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Eurohöhe. Das Krad musste abgeschleppt werden.

Die B 256 musste für die Unfallaufnahme über einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Aufgrund der parallelen Sperrung der B 8 kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den Ersthelfern vor Ort für die vorbildliche Hilfe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei – Foto: BK