Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – STRASSENHAUS – Großflächige Ölspur mit daraus resultierendem Zweiradunfall

Am Ostersamstagnachmittag, 08. April 2023, wurde die Polizei Altenkirchen gegen 16:50 Uhr über eine größere Ölspur im Stadtgebiet Altenkirchen in den Straßen Wiedstraße/Leuzbacher Weg/Konrad-Adenauer-Platz informiert. Die zur Überprüfung eingesetzten Beamten konnten insbesondere im Bahnhofsbereich eine erhebliche Kraftstoffspur feststellen. Im weiteren Verlauf der Überprüfung wurde bekannt, dass sich die Kraftstoffspur weiter über die B 256 bis in Richtung Neuwied erstreckt. In dem zwischen den Ortschaften Oberhonnefeld/Gierend und Straßenhaus gelegenen Kreisel (in Höhe der Firma Holzwerke van Roje) kam es in Folge der Kraftstoffspur zu einem Zweiradunfall.

Die betroffenen Straßenmeistereien wurden mit der Fahrbahnreinigung beauftragt. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern derzeit noch an. Aufgrund des großen Ausmaßes und des Verlaufs der Kraftstoffspur ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Verursacher möglicherweise um einen Linienbus oder ein anderes größeres Nutzfahrzeug handeln könnte. Die Polizeiinspektionen Altenkirchen (Tel. 02681 9460; pialtenkirchen@polizei.rlp.de) und Straßenhaus (Tel. 02634 9520; pistraßenhaus@polizei.rlp.de) bitten mögliche Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer die Angaben zu dem Verursacher machen können, sich bei einer der beiden Dienststellen zu melden. Quelle: Polizei