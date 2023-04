Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

UNKEL – Fahrzeugführer mit über zwei Promille in Unkel unterwegs

Samstagnachmittag, 08. April 2023, um 16:55 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in der Ortslage Unkel einen roten Opel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer starke Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Einfluss von Alkohol zurückzuführen waren. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Gegen den uneinsichtigen Fahrzeugführer aus Unkel wurde in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aufgrund der Persönlichkeitsstruktur wurde das Fahrzeug des Beschuldigten mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt. Die Maßnahme bedeutet, dass ihm das Fahrzeug auch zukünftig nicht wieder ausgehändigt wird. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Quelle: Polizei