ALTENKIRCHEN – Rollerfahrer versucht sich durch Flucht in und durch Altenkirchen einer Kontrolle zu entziehen

Samstagmittag, 08. April 2023, gegen 14:30 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizei Altenkirchen einen Rollerfahrer in der Koblenzer Straße zu kontrollieren. Anstatt dem Haltesignal der Polizei folge zu leisten, beschleunigte der Fahrer und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr dabei von der Koblenzer Straße, in die Bahnhofstraße und von der Friedrich-Emmerich-Straße auf einen Parkplatz eines Supermarktes. Dort ließ er den Motoroller zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Wiedstraße. Nach der Verfolgung der Polizei zu Fuß konnte der Fahrer eingeholt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 17-jährige Jugendliche hat sich künftig in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu verantworten. Die Polizei bittet etwaige Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrt des Fahrers gefährdet wurden, sich mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizei