Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

ELKHAUSEN – Gemeinsam auf dem Kreuzweg in Elkhausen-Katzwinkel

An Karfreitag hat die Kirchengemeinde Elkhausen/Katzwinkel wieder zum gemeinsamen Kreuzweg eingeladen. Bei leider Dauerregen starteten die Teilnehmer wie immer an den beiden Weg- beziehungsweise Hofkreuzen im Weiler Hecke. Pfarrvikar Alhard Snethlage begrüßte die Gläubigen und sprach aus, was die christliche Welt an diesem Tag bewegt: „Wir begleiten unseren Herrn Jeus auf seinem schweren Gang zur Hinrichtungsstätte und wollen ihm dabei mit Gebeten gedenken“. An der Prozession nahmen auch die Katzwinkeler und Birken-Honigsessener Kommunionkinder teil. An den einzelnen Stationen, Wegkreuze bei Linden, Völzen und Haus Marienberge an der Straße nach Elkhausen, legten sie Blumen nieder. Den Abschluss bildete ein Gebet an der Pfarrkirche „St. Bonifatius“ in Elkhausen. (bt) Foto: Bernhard Theis