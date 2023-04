Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

BUCH – Verfolgungsfahrt mit Jugendlichem in Buch

Nachdem am Samstagmorgen, 08. April 2023, gegen 00:50 Uhr ein dunkler Pkw einer Verkehrskontrolle im Bereich Nastätten unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrer unvermittelt und versuchte sich durch Erreichen der höchstmöglichen Geschwindigkeit so der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt führte von Nastätten über die K 107 in Richtung Holzhausen. Nach der Ortschaft Buch fuhr der Beschuldigte auf einen Feldweg und fuhr sich letztlich auf einer matschigen Wiese fest. Das Fahrzeug war besetzt mit sieben Personen, der Fahrer gerade einmal 15 Jahre alt. Im Fahrzeug konnte Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Es werden nun mehrere Strafanzeigen, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verbotene Kraftfahrzeugrennen und dem Unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, eingeleitet. Quelle: Polizei