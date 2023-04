Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

MONTABAUR – Trickdiebstahl durch zwei angebliche Wasserwerker in Montabaur

Am Donnerstagvormittag, 06. April 2023, gegen 10:30 Uhr klingelten zwei Männer in typischer Arbeitskleidung bei der 91-jährigen Anwohnerin in der Innenstadt von Montabaur. Die beiden Männer gaben sich als Arbeiter von der nahegelegenen Baustelle des neuen Rathauses aus und gaukelten der Anwohnerin vor, dass es aufgrund der Bauarbeiten vermutlich zu Problemen beim Wasserdruck gekommen sei.

Dies wollten die Männer bei der Anwohnerin im Badezimmer überprüfen, so dass diese die beiden Männer in ihre Wohnung herein ließ. Der eine Mann begab sich mit der Anwohnerin ins Badezimmer, in dem er mehrere Minuten lang am Waschbecken das Wasser aufdrehte. In dieser Zeit suchsuchte der zweite Mann gezielt die restlichen Wohnräume nach Bargeld und Schmuck. Mit der Beute verließen die beiden Männer anschließend die Wohnung der Geschädigten, die den Diebstahl erst Stunden nach dem Ereignis realisierte.

Der angebliche Arbeiter, der die Anwohnerin ablenkte, wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 m groß, 40 – 45 Jahre alt, akzentfreies deutsch, kräftig und muskulöse Körperstatur, schwarze kurze bis mittellange Haare, dunkle Augenfarbe, kein Bart, trug einen hellen Arbeits-Overall. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur zu melden: 02602-92260 od. pimontabaur.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei