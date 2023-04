Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

WISSEN – Feuerwehr Wissen im Freitagseinsatz

Der Freitagabend, 07. April 2023, stand im Zeichen eines Feuerwehreinsatzes in Wissen. Gegen 19.45 Uhr wurde Rauchentwicklung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Kreuztal gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein Teppich in Brand geraten war. Die Bewohner hatten jedoch beherzt reagiert und das Problem eigenständig gelöst. Der Feuerwehr blieb nur die Nachschau und das Herausleiten des Qualms. Im Einsatz vor Ort und in der FEZ waren 45 Kräfte unter der Leitung von Wissens Wehrführer David Musall. Der ebenfalls alarmierte Löschzug Schönstein befand sich in Bereitstellung. (bt) Fotos: Bernhard Theis