Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Eltern äußern ihre Wünsche zur Kinderbetreuung – Aktuelle Umfrage der Stadt Neuwied zu Betreuung in Grundschulen

Noch bis 15. April können Familien mit Kindern unter zwölf Jahren beeinflussen, wie die Betreuung für Grundschulkinder in Neuwied in den kommenden Jahren entwickelt werden soll. Die Stadtverwaltung bittet Eltern, sich dazu an einer anonymen Umfrage zu beteiligen. Bis zum 15. April ist diese abrufbar unter www.umfrageonline.com/c/m7ausjrh. Das Amt für Schule und Sport hofft auf viele ausgefüllte Fragebögen, die bei der Bewertung und Planung der künftigen Betreuungsangebote berücksichtigt werden können.

„Für uns ist es wichtig, die Bedarfe der Eltern heutiger und zukünftiger Grundschulkinder zu erfassen“, sagt Sandra Thannhäuser, Leiterin des Amtes für Schule und Sport, „damit wir genau für diese Zielgruppe die richtigen Angebote schaffen können.“ Bürgermeister Peter Jung, zu dessen Dezernat das Schulamt gehört, erläutert: „Für Eltern von Babys und Kleinkindern ist die Grundschulzeit gefühlt noch in weiter Ferne.“ Wer bereits Kinder im Grundschulalter habe, könne dagegen aus der aktuellen Lebensrealität heraus äußern, welche Form der Betreuung optimal sei.

Die meisten Grundschulen in Neuwied sind derzeit Halbtagsschulen, das heißt mittags ist dort Schulschluss. Künftig werden sie vermehrt auch Nachmittagsbetreuung anbieten. Eine Möglichkeit sind Hortangebote, die als Fortführung der Kindertagesstätte beschrieben werden können, mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung. Außerdem gibt es Betreuende Grundschulen, in denen die Kinder nach dem Unterricht unter Aufsicht gemeinsam und flexibel Zeit verbringen, allerdings derzeit ohne Mittagessen und ohne Hausaufgabenbetreuung. Beide Angebote sind kostenpflichtig. In den vier Ganztagsschulen bleiben die Kinder von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr in der Schule. Es gibt ein warmes Mittagessen und qualifizierte Hausaufgabenbetreuung, am Nachmittag AG-Angebote. Der Besuch der Ganztagsschule ist kostenfrei.

Foto: Bürgermeister Peter Jung und Schulamtsleiterin Sandra Thannhäuser hoffen auf möglichst viele ausgefüllte Fragebögen, damit sie die Betreuung in Neuwieds Grundschulen anhand dieser Daten planen können. Foto: Maxie Meier