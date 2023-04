Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Mein Weg zu Fuß nach Jerusalem“: Stefan Spangenberg spricht bei der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen

Am Freitag, den 21. April (18.30 bis circa 20.30 Uhr) präsentiert die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen ganz besonderen Vortrag: „Mein Weg zu Fuß nach Jerusalem.“ Stefan Spangenberg aus Ingelheim (Foto) ist von Mai 2018 bis Februar 2019 von Deutschland nach Jerusalem gepilgert. Dabei hat er in 283 Tagen zu Fuß zehn Länder auf zwei Kontinenten durchquert und 5.600 Kilometer zurückgelegt.

In seinem Vortrag erzählt er von Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen, er erlebte Gastfreundschaft und schloss Freundschaften. Spangenberg zeigt die landschaftlichen Schönheiten entlang seines Weges und berichtet von Herausforderungen, die ihn bis an seine Grenzen gebracht haben. Er lässt seine Zuhörer an seinen ganz persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen auf diesem Abenteuer teilhaben und schildert, wie er sich seinen Lebenstraum erfüllt hat.

Die persönliche und mitreißende Multivisionsshow im Gebäude der Kreisvolkshochschule (Rathausstraße 12, Altenkirchen) entführt auf eine spannende und bewegende Reise. Der Eintritt kostet 5 Euro. Eine Voranmeldung ist erwünscht: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Foto: Spangenberg