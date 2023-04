Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Abide Murtezi ist neue Vorsitzende des Jugendbeirats – Aktuelle Projekte: Stadtpark, Jugendportal und Antidiskriminierung

Ein neuer Vorsitz übernimmt die Leitung des Jugendbeirats Neuwied. Das Gremium wird alle zwei Jahre von Neuwieder Jugendlichen gewählt und hat die 18-jährige Abide Murtezi nun als Vorsitzende bestimmt. Unterstützt wird sie bei der politischen Arbeit vom gleichaltrigen ersten Stellvertreter Justus Sowinski, der dieses Amt bereits zuvor innehatte. Neu im Vorstand ist Dominic Köbel, 17 Jahre alt, als zweiter Stellvertreter. Der bisherige Vorsitzende Dyako Suwani, welcher die Rolle Anfang 2022 übernommen hatte, musste sie aus zeitlichen Gründen aufgeben.

Der Jugendbeirat ist nicht nur Sprachrohr für Neuwieds jüngere Generation, sondern plant und setzt auch zahlreiche Projekte um. Regelmäßig treffen sich die 17 jungen Leute im Jugendzentrum Big House und besprechen, welche Themen sie gemeinsam angehen möchten. „Unser größtes Projekt ist derzeit der Stadtpark, den wir initiiert haben und der schon bald neben der Eishalle gebaut werden soll“, berichtet die Vorsitzende Abide Murtezi im Interview, das unter www.youtube.com/@deichstadt_neuwied abrufbar ist.

Stolz sei der Jugendbeirat außerdem auf die erfolgreiche Umsetzung des neuen Kinder- und Jugendportals „up2date Neuwied“, das unter Anleitung des städtischen Kinder- und Jugendbüros von einer eigenen Jugendredaktion betreut wird, der auch Dominic Kölbel angehört. „Wir freuen uns immer über Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die gerne schreiben, fotografieren oder Videos produzieren möchten. In Workshops lernen wir von Profis, was journalistische Arbeit ausmacht, und probieren uns kreativ aus.“ Im Mittelpunkt stehen dabei Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Neuwied. „Ein weiteres wichtiges Thema ist Rassismus und Diskriminierung“, ergänzt Justus Sowinski, „das beschäftigt unsere Generation. Wir organisieren darum dieses Jahr unter anderem ein Kinoprogramm zu diesen Herausforderungen“, kündigt er an.