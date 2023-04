Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Informieren, selbst erfahren – einfach gemeinsam – Tag der Inklusion: Buntes Programm lockt am 5. Mai in die City

Erstmalig wird in der Deichstadt der Tag der Inklusion gefeiert: Am Freitag, 5. Mai, startet um 16 Uhr auf dem Luisenplatz in der Neuwieder Innenstadt die Aktion anlässlich des Europäischen Protesttages für Menschen mit Behinderung. Dort können sich Interessierte bis 20 Uhr informieren oder auch Selbsterfahrungen sammeln – und einfach gemeinsam Zeit verbringen.

Teilhabe stärken und die Inklusion in Neuwied voranbringen. Dafür ist das Host-Town-Programm, an dem sich die Stadt Neuwied im Zusammenhang mit den Special Olympics World Games in Berlin beteiligt, der Anstoß. Denn die Deichstadt wird Anfang Juni nicht nur zum Gastgeber für eine Delegation aus Palau, einem Inselstaat im Pazifik. Auch die Neuwiederinnen und Neuwieder sollen von der Inklusionsbewegung langfristig profitieren. Daher geht es bei den Planungen des Organisationskomitees unter der Federführung des städtischen Amtes für Schule und Sport nicht ausschließlich um den Besuch der Gäste. Zahlreiche weitere inklusive Angebote für die Neuwieder selbst gehören auch dazu.

So auch die Aktion zum Tag der Inklusion. Für dessen Planung gründetet sich aus der Mitte des Organisationskomitees heraus zusammen mit den Teilnehmern am Markt der Möglichkeiten ein gesonderter Arbeitskreis. „In Neuwied haben wir einen großen Vorteil: Menschen mit Behinderung finden hier bereits viele wichtige Eckpfeiler. Jetzt gilt es, diese für alle sichtbar zu machen und Brücken zu schlagen“, erklärt Bürgermeister Peter Jung stellvertretend für alle Beteiligten und ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass der Markt der Möglichkeiten eine hervorragende Chance bietet, die Inklusion in Neuwied voranzubringen. Er ist ein zentraler Baustein, um die Thematik ins Bewusstsein zu rücken – kulturell, sportlich und gesellschaftlich!“

Alles inklusive: Fackellauf, Markt der Möglichkeiten und mehr

Ein buntes Programm wird dazu vorbereitet. Bei einer moderierten Talkrunde geht es beispielsweise um die Themen „Was bedeutet Inklusion für mich“ und „Was braucht Inklusion in Neuwied“. Beim Markt der Möglichkeiten informieren zahlreichen Einrichtungen, Institutionen und Vereine über ihre Angebote für Menschen mit Behinderungen. Neben dem stehen unter anderem ein Rollstuhl-Parcours, ein Kletterhügel und ein Menschenkicker bereit, um gemeinsam aktiv zu werden. Außerdem wird eine inklusive Band musikalisch das Programm bereichern. Ein besonderer Höhepunkt wird der inklusive Fackellauf sein: Vom Schärjer-Denkmal aus wird das olympische Feuer um 19 Uhr auf dem Luisenplatz übergeben und verkündet damit die Botschaft des Friedens, der Freundschaft und der Inklusion. Jeder, der daran teilnehmen möchte, ist willkommen. „Ich schätze es sehr, dass wir am 5. Mai all das bieten können und möchte vor allem den teilnehmenden Akteuren und dem Organisationskomitee von Herzen danken“, sagt Bürgermeister Jung.

Weitere Informationen zum Tag der Inklusion in Neuwied und eine Übersicht über die Teilnehmer am Markt der Möglichkeiten finden Interessierte online unter www.neuwied.de/tag-der-inklusion.

Foto: Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Neuwied und des Organisationskomitees Special Olympics sowie die Teilnehmer am Markt der Möglichkeiten, die sich zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen haben, freuen sich auf den ersten Tag der Inklusion am 5. Mai in Neuwied. Foto: Stadt Neuwied/Sabrina Kagelmann