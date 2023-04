Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

KIRCHEN (Sieg) – Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung auf der Bundesstraße 62 in Kirchen (Sieg)

Montagnachmittag, 03. April 2023, gegen 16.00 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer eines BMW mit SU-Kennzeichen die B 62 in Kirchen aus Richtung Betzdorf kommend. An einer Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage überholte der Fahrer links über eine Sperrfläche mehrere vor der Ampel haltende Fahrzeuge und fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Infolgedessen mussten mindestens zwei Fahrzeugführer ihre Pkw stark abbremsen bzw. ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem männlichen Fahrer dauern an. Zeugen des Geschehens sollten sich bei der Polizei Betzdorf unter 02741-9260 melden. Quelle: Polizei