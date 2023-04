Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Beim Gartenmarkt genießen Fußgänger Vorfahrt – Für Großveranstaltung sind Straßensperrungen notwendig

Der Neuwieder Gartenmarkt am Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, lockt wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Deichstadt. Damit sie bequem über das Marktgelände bummeln können, das sich vor allem auf der Langendorfer Straße von der Stele an der Kreishandwerkerschaft bis zur Pfarrstraße erstreckt, werden an jenem Wochenende einige Straßensperrungen erforderlich. Die großen Parkplätze und die Parkhäuser der City sind selbstverständlich ungehindert zu erreichen. Der Gartenmarkt hat neben dem Schwerpunkt Luisenplatz weitere Aktionsflächen in der Schlossstraße, der Luisenstraße und in der Marktstraße am Mini-ZOB. Daher gibt es folgende Sperrungen:

Langendorfer Straße zwischen Andernacher Straße (Kreisel) und Luisenstraße: gesperrt von Samstag, 15. April, 6 Uhr, bis Sonntag, 16. April, circa 20 Uhr. Die Luisenstraße ist in Höhe der Fußgängerzone (Langendorfer Straße) gesperrt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen in der Luisenstraße aus Richtung Hermannstraße und die Zufahrt zum Parkhaus aus Richtung Elfriede-Seppi-Straße sind aber frei.

Langendorfer Straße zwischen Marktstraße (Mini-ZOB) und Pfarrstraße (Post): gesperrt von Samstag, 15. April, 6 Uhr, bis Sonntag, 16. April, circa 20 Uhr.

Schlossstraße zwischen Hermannstraße und Engerser Straße: gesperrt

von Samstag, 15. April, 9 Uhr, bis Sonntag, 16. April, circa 20 Uhr.

Luisenstraße zwischen den Einfahrten zu den Parkplätzen und der Einmündung zum Parkhaus: gesperrt im Bereich zwischen Langendorfer Straße und Einfahrt zu den Parkplätzen Luisenstraße bzw. Einfahrt Parkhaus von Samstag, 15. April, 6 Uhr, bis Sonntag, 16. April, circa 20 Uhr.

Marktstraße zwischen Engerser Straße und Hermannstraße: Sperrung erfolgt bereits ab Kreuzung Engerser Straße/Pfarrstraße: gesperrt von Samstag, 15. April, 6 Uhr, bis Sonntag, 16. April, circa 20 Uhr.

Engerser Straße zwischen Markt- und Pfarrstraße:gesperrt von Samstag, 15. April, 6 Uhr, bis Sonntag, 16. April, circa 20 Uhr.