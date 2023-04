Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Körperwahrnehmung und emotionale Regulation im Fokus

Bewusst und achtsam den eigenen Körper wahrnehmen und wie sich Emotionen dadurch regulieren lassen, erfahren Interessierte am Mittwoch, 19. April, in der StadtBibliothek, Pfarrstraße 8, in Neuwied. Dann wird um 18 Uhr Manuela Schuh, Heilpraktikerin und analytische Hypnosetherapeutin, in ihrem Vortrag diese Thematik näher beleuchten. Zudem üben die Teilnehmenden in kleinen Sequenzen das Wahrnehmen des Körpers mit seinen verschiedenen Ebenen und lernen Möglichkeiten der Emotionsregulierung kennen. Der Vortrag „Körperwahrnehmung und emotionale Regulation“ ist Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Zur vollen Stunde – Sachvortrag“ des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied und der StadtBibliothek Neuwied. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 02631 802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de erforderlich.