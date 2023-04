Veröffentlicht am 7. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Dr. Anselm Hudde zum neuen Tandemprofessor am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz ernannt

Als Tandemprofessor für Data Science und Künstliche Intelligenz mit Anwendungen im Versicherungs- und Finanzsektor wird Dr. Anselm Hudde im gerade startenden Sommersemester den Fachbereich Mathematik und Technik der Hochschule Koblenz verstärken. Im Rahmen dieser Tandemprofessur, die durch die Aufteilung auf die Hochschule und das kooperierende Unternehmen eine noch stärkere Verzahnung von Lehre, Forschung und Praxis erreicht, wird er in den nächsten drei Jahren zu 50 Prozent an der Hochschule Koblenz am RheinAhrCampus Remagen tätig und zu 50 Prozent bei deren Kooperationspartner Debeka angestellt sein.

Die Schwerpunkte der Professur liegen darin, Methoden der Data Science, des Maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz (KI) auf Fragestellungen des Versicherungs- und Finanzsektors anzuwenden. Dabei kann Anselm Hudde sowohl in der Lehre als auch in der Forschung eine große Expertise einbringen. So hat er Mathematik in Freiburg mit Stationen in Toronto, Lyon und Kyoto studiert und in der Finanzmathematik geforscht, bevor er an der Universität Duisburg-Essen und einem Graduiertenkolleg über Methoden zur numerischen Approximation von stochastischen Differentialgleichungen promovierte. Stochastische Differentialgleichungen haben Anwendungen in verschiedenen Disziplinen wie der Physik, der Populationsgenetik und der Finanzmathematik. Nach der Promotion arbeitete Hudde am Risikocontrolling der Garantieprodukte bei Union Investment in Frankfurt, wo er als Datenspezialist unter anderem mithilfe komplexer Simulationsanalysen die Risikomodelle weiterentwickelte. Zudem engagierte er sich als Lehrbeauftragter an der Frankfurt University of Applied Sciences als Dozent im Studiengang International Finance.

An der Hochschule Koblenz wird er weiter an der Modellierung finanzieller Risiken und der Anwendung innovativer Data Science-Methoden und künstlicher Intelligenz im Finanzsektor forschen. „Unternehmen stehen immer vor (finanziellen) Risiken – Klimawandel, gesellschaftliche Alterung, volatile Finanzmärkte. Meine Forschung kann dazu beitragen, dass Unternehmen diese Risiken verlässlicher einschätzen und somit besser mit ihnen umgehen können“, betont Hudde, „weiterhin besitzen gerade im Versicherungssektor viele Unternehmen einen großen Datenschatz. Diesen Datenschatz zu heben kann einen großen Mehrwert für den Kunden und das Unternehmen bringen.“

Der neu ernannte Tandemprofessor freut sich sehr über die Möglichkeit, im Rahmen der Tandemprofessur eine zwischen Theorie und Praxis eng verzahnte Lehre anzubieten: „Aus meiner Berufserfahrung weiß ich, wie groß die Nachfrage nach Absolventinnen und Absolventen ist, die die richtigen Data Science und Machine Learning-Fähigkeiten haben. Daher liegt mir die Lehre besonders am Herzen.“ Am RheinAhrCampus Remagen möchte er neue Konzepte von Data Science und KI mit innovativen Lehrformaten wie beispielsweise Gruppen-Coding-Projekte verbinden: „Solche Lehrformate machen viel Spaß und bereiten die Studierenden besonders gut auf Jobs im Data Science-Bereich vor“.

Bei der Debeka, die mit etwa 900 IT-Beschäftigten in der Versicherungs- und Bausparbranche zu den größten IT-Arbeitgebern in Rheinland-Pfalz gehört, wird er als Data Scientist in der Abteilung Business Analytics die Entwicklung von KI-Services auf Grundlage von Machine Learning-Modellen sowie die Entwicklung quantitativer Prognosemodelle voranbringen. In seiner Freizeit spielt der verheiratete Anselm Hudde klassische Gitarre und wandert gerne.