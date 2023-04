Veröffentlicht am 7. April 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Verleihung der „Landesweiten Ehrenamtskarte“ und der „Jubiläums-Ehrenamtskarte“ an 22 Ehrenämtler für ihr besonderes Engagement

Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger könnten zahlreiche gesellschaftliche Aufgaben und Herausforderungen nicht bewältigt werden. Ob in der Freiwilligen Feuerwehr, in der Vereins- und Jugendarbeit oder im Bereich der Sozialarbeit – Ehrenamt ist bunt und vielfältig und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft unersetzlich.

Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz in Kooperation mit teilnehmenden Kommunen 2014 die landesweite Ehrenamtskarte eingeführt. Durch sie wird Wertschätzung mit geldwerten Vergünstigungen verbunden. Inhaber und Inhaberinnen der Ehrenamtskarte können landesweit Vergünstigungen in Anspruch nehmen, die das Land, die teilnehmenden Kommunen oder private Partner zur Verfügung stellen. Neben der Ehrenamtskarte wird die Jubiläums-Ehrenamtskarte für mindestens 25 Jahre ehrenamtliches Engagement verliehen. Im Gegensatz zu der Ehrenamtskarte, die eine Laufzeit von zwei Jahren hat, gilt die Jubiläumskarte ein Leben lang.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Rainer Düngen, elf Personen die Ehrenamtskarte und elf Personen die Jubiläumsehrenamtskarte und dankte ihnen für ihren Einsatz bei den Wiedbachtaler Sportfreunden Neitersen e.V. (WSN).

Rainer Düngen betonte, dass diese Jubilare der Ehrenamtskarte in der Woche fast 70 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein leisten und die elf Personen die in diesem Jahr die Jubiläums-Ehrenamtskarten verliehen bekamen auf stolze 400 Jahre Vorstandstätigkeit für ihren Verein zurückblicken können.

Yusuf Baysan, Torsten Breitenbach, Björn Giesecke, Jan Humberg (sportlicher Leiter), Daniel Horn, Andreas Nauroth, Maik Rumpel, Markus Sander, Bastian Siedler, Bastian Wagner und Jesus Castro-Perez wurden in diesem Jahr für ihr jahrelanges Engagement als Betreuer, Trainer und sportlicher Leiter der verschiedenen Abteilungen des WSN mit der „Landesweiten Ehrenamtskarte“ geehrt.

Folgende Mitglieder der ansässigen Vereine Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V. und Männergesangsverein Neitersen wurden mit der „Jubiläums-Ehrenamtskarte“ ausgezeichnet und geehrt: Rudolf Bellersheim, Vorsitzender Tennisabteilung (1981-1988); stellv. Vorsitzender 1980-2005); Beisitzer 2005-heute)*, Gemeinderat und Beigeordneter im Ortsgemeinderat (1979 bis heute), Wolfgang Berleth, Schriftführer Tennisverein seit 1992*, Volker Bettgenhäuser, Jugendleiter (1993-2019), Stellvertretender Vorsitzender (2019-2021), Vorsitzender (2021-heute)*, Harald Glimm, Kassierer Tennisabteilung (1985-heute)*, Andreas Haas, Platzkassierer (2018-heute), 1. Vorsitzender Männergesangsverein Neitersen (1997- heute), Horst Klein, versch. Vorstandstätigkeiten (1971 bis heute); Vorsitzender (1999-2018) Ehrenmitglied (seit 2010); Ehrenvorsitzender (seit 2018)*, Bürgermeister der Ortsgemeinde Neitersen (1999 bis heute) Kommunalpolitiker: Kreistag, Verbandsgemeinderat und Ortsgemeinderat/Bürgermeister (1974 bis heute), Bodo Nöchel, Vorstandsmitglied Tennisabteilung (1985-1988), 1. Vorsitzender Tennisabteilung (1998-2018), Ehrenmitglied (seit 2010), Ehrenabteilungsleiter Tennis (seit 2018), Christiane Pfeiffer, Leiterin Gymnastik (1995-heute)*, Markus Schuster, Jugenbetreuer und -trainer (1997-heute); Seniorentrainer und -Betreuer (2013-2018), beides, stellvertretender Jugendleiter (2018 bis heute), Geschäftsführer Förderverein (2007-heute)*, Marco Schütz, Beisitzer (1997-2000), stellvertretender Vorsitzender (2017-2019); Vorsitzender 2000-2010 +2019-2021) alles; SG Förderverein Vorsitzender (2017 bis heute); Fußball-Kreisvorsitzender (2021-heute); stellvertretender Präsident Fußballverband Rheinland (2021 bis heute)*, Willi Weber, Vorsitzender (1988-1995); Ehrenmitglied (seit 2018); Ehrenamtsbeauftragter (2017-2021) Beisitzer (1995-2008 und 2021 bis heute)*. * WS Neitersen

Rainer Düngen hob die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Arbeit für die Gesellschaft hervor: „Das Ehrenamt erfüllt eine wichtige Arbeit an der und für die Gesellschaft. Ohne dieses wäre vieles nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.“ Im Anschluss an die offizielle Überreichung fanden sich alle Anwesenden zu einem geselligen Austausch zusammen. Foto: VG AKFL