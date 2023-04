Veröffentlicht am 7. April 2023 von wwa

MAINZ – Girls´ Day 2023 – Exklusiver Einblick in die Arbeit einer Landtagsfraktion

Was macht eigentlich ein Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag? Wie sieht die Arbeit des Teams in der Fraktionsgeschäftsstelle aus? Antworten auf diese und alle anderen Fragen rund um die Landespolitik, gibt es für Schülerinnen beim bundesweiten Orientierungstag zur Berufs- und Studienorientierung am 27. April.

Die FREIE-WÄHLER-Landtagsfraktion und deren Abgeordneter Patrick Kunz beteiligen sich am „Girls´ Day 2023“ und nutzen diese Gelegenheit gerne um Schülerinnen, im Alter von 16 bis 19 Jahren, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Arbeit innerhalb einer Landtagsfraktion zu ermöglichen. Die FREIE-WÄHLER-Landtagsfraktion lädt dazu Mädchen ein, die an diesem Tag vorwiegend Berufe kennenlernen wollen, in denen der Frauenanteil üblicherweise unter 40 Prozent liegt. Einen spannenden und informativen Tag in Mainz können interessierte junge Mädchen am 27.April 2023 erleben. Zum Tagesablauf gehören Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und der Abgeordneten Lisa-Marie Jeckel.

Wer sich für diese besonderen und abwechslungsreichen Einblicke interessiert, kann sich bis zum 21. April bei Patrick Kunz MdL unter der Mailadresse Wahlkreisbuero@patrickkunzmdl.de melden oder eine Facebook-Nachricht über die Seite der FREIE-WÄHLER-Landtagsfraktion

(https://www.facebook.com/fraktionfwrlp) schreiben oder sich per E-Mail @–. direkt an die Fraktionsgeschäftsstelle wenden.