Veröffentlicht am 7. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Bezirketreffen der Landfrauen Altenkirchen

Einmal im Jahr treffen sich die Frauen der acht Bezirke des Landfrauenverbandes „Frischer Wind“ e.V. im Kreis Altenkirchen zum Erfahrungsaustausch. In diesem Jahr hatte der Bezirk Altenkirchen zur Besichtigung der Group Schumacher nach Eichelhardt eingeladen. Axel Schäfer und Christian Schneider führten die Teilnehmerinnen durch die Werkstätten des inhabergeführten Familienunternehmens.

Begonnen hatte alles in den Stallungen in der Gartenstraße in Eichelhardt, als Gustav Schumacher im Sommer 1965 die Idee des „Schnellverschluss-Ährenhebers“ hatte, das Patent datiert vom 7. September. Dies war der Beginn eines erfolgreichen Firmenengagements für Schneidwerke. Die Schumacher-Ährenheber sind marktführend in Funktionalität und Qualität. Sie werden weltweit bei der Ernte von Getreide, Sojabohnen und Reis eingesetzt und können an alle gängigen Schneidwerke angepasst werden. Das Werk an der B256 wurde 1982 eingeweiht und bis heute ständig erweitert. Forschung und Entwicklung verhalfen zu neuen Produkten, die weltweit vertrieben werden.

Mittlerweile stellt das Unternehmen mehr als 8000 Produkte her. Group Schumacher ist ein wichtiger regionaler Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor. Auch hier spielt Hightech längst eine große Rolle. Das geht von satellitenbasierter Orientierungs- und Kartierungssystemen bis hin zu sensorgestützter Informationsgewinnung, Roboter- und Drohnen-Technologie. Group Schumacher beschäftigt in sieben Standorten weltweit ca. 600 Mitarbeiter.

Die Landfrauen zeigten sich beeindruckt von dem Unternehmen und dem Erfindergeist der Firmengründer Gustav und Günter Schumacher. Die immer noch familiengeführte Unternehmensgruppe, inzwischen in 3. Generation, hat ihre Bodenständigkeit trotz aller Erfolge nicht verloren.