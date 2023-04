Veröffentlicht am 7. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Container für Flüchtlinge in Block: Stadt beantwortet Fragen

Was spricht für diesen Standort? Wie sieht der zeitliche Ablauf aus? Fragen der Bürgerinnen und Bürger rund um den geplanten Container-Standort für geflüchtete Menschen an der Krasnaer Straße im Neuwieder Stadtteil Block will die Verwaltung im Rahmen einer Informationsveranstaltung beantworten. Und zwar am Donnerstag, 13. April, um 18 Uhr im Bürgerhaus Block, Mittelweg 10. Eingeladen zu dem Dialog sind auch Beteiligte anderer Behörden.