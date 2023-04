Veröffentlicht am 7. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Stadtteilgarten – ein Stadtteil blüht auf – Mit Fachwissen beginnt die Gartensaison in der Sozialen Stadt

Die Temperaturen schwächeln noch ein wenig, aber der Start der Gartensaison steht kurz bevor. In der Südöstlichen Innenstadt von Neuwied hat man sich beim ersten Zusammenkommen des Jahres im Stadtteiltreff bereits bestens darauf vorbereitet. Neben organisatorischen Dingen gab es durch Kordula Honnef, die für das Projekt „Bewahrung der Schöpfung“ der Waldbreitbacher Franziskanerinnen tätig ist, viel Expertise. Als Expertin für Kräuter und Nutzpflanzen beantwortete sie Fragen und erklärte vor allem den nachhaltigen Umgang mit dem Boden und den Pflanzen. Darüber hinaus gab sie Tipps zur Schädlingsbekämpfung fern jeglicher Chemie, dem gezielten Anpflanzen von unterschiedlichen Kräutern und Obst- und Gemüsesorten in einem Beet sowie der richtigen Auswahl an Samen.

Nach so viel Theorie zeigten die Gärtnerinnen und Gärtner Kordula Honnef im Stadtteilgarten stolz ihre Beete und die Expertin konnte individuell auf jedes Gartenstück eingehen. Da dieser Termin den Teilnehmenden sichtlich Spaß bereitete, wurde kurzerhand eine Exkursion in den Klostergarten und weitere Termine geplant.

Der Stadtteilgarten mit seinen bunten Beeten wird vom Stadtteilbüro der Sozialen Stadt in Kooperation mit der Diakonie Neuwied und der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft (GSG) organisiert und begleitet. Weitere Informationen dazu gibt es im Stadtteilbüro unter stadtteilbuero@neuwied.de oder 02631 863070. Foto: Jan Buchheim