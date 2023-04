Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

BETZDORF – Fachgespräch zur Bahninfrastruktur in Betzdorf – Bätzing-Lichtenthäler begrüßte Konzernbevollmächtigten Dr. Vornhusen

Rund um die Infrastruktur der Deutschen Bahn ging es bei einem SPD-Fachgespräch, zu dem die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler eingeladen hatte. Der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Rheinland-Pfalz, Dr. Klaus Vornhusen, informierte im Betzdorfer Ratssaal interessierte Kommunalpolitiker sowie den anwesenden Bundestagsabgeordneten Martin Diedenhofen. Dr. Vornhusen präsentierte in einem Vortrag verschiedene Projekte, die für die Region im AK-Land von großer Bedeutung sind. „Die anstehende Mobilitätswende macht den Austausch noch notwendiger und dringender“, so Bätzing-Lichtenthäler, die sich für die Bereitschaft von Dr. Vornhusen, mit den Anwesenden in den intensiven Dialog zu gehen, bedankte.

In dem 90minütigen Austausch standen die Bahnhöfe Brachbach und Betzdorf (inkl. Gleis 107), der Bahnübergang Mudersbach, die Eingleisigkeit der Siegstrecke, sowie die Situation der Hellertalbahn im Fokus. Die Anwesenden nahmen positiv zur Kenntnis, dass die Arbeiten an den beiden Zugangsbauwerken an den Bahnhöfen fortgeführt werden. Seit dem 27. März dieses Jahres ist der Zugang „Bahnhofstraße“ in Brachbach wieder für den Reisendenverkehr geöffnet. Mitte Mai beginnen dann die Arbeiten am Zugang „Industriestraße“. Die Deutsche Bahn prüft derzeit gemeinsam mit der bauausführenden Firma, ob der Zugang während der Bauarbeiten für die Reisenden nutzbar bleiben kann.

Im Jahr 2024 soll dagegen nach der Planfeststellung der lang ersehnte Umbau des Gleis 107 in Betzdorf beginnen. Dazu gehört zum einen die Aufhöhung des Mittelbahnsteigs Gleis 106/107 auf 76 cm, die Reaktivierung des Gleis 107, sowie die Verlängerung der Personenunterführung mit Anbindung einer Rampe und Treppe zur barrierefreien Erreichung des Parkhauses und die Anpassung des Aufzugs an die neue Bahnsteighöhe. „Dies ist eine positive Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger der Region“, freute sich die SPD-Landtagsabgeordnete, die das Vorhaben bereits seit Jahren begleitet. Bezüglich des zweigleisigen Ausbaus der Siegstrecke, betroffen sind konkret zwei Streckenabschnitte, wurden die Erwartungen der Teilnehmenden etwas gedämpft. Da die Leistungsfähigkeit der Strecke gewährleistet sei und die Zweigleisigkeit nur eine geringe Zeitersparnis erbringe, werde die Maßnahme zurzeit nicht als prioritär eingestuft.

Der politischen Runde wurde jedoch in Aussicht gestellt, dass aufgrund der im Koalitionsvertrag des Bundes hinterlegten verkehrlichen Ziele, die Aufnahme der Planung für den zweigleisigen Ausbau der beiden eingleisigen Streckenabschnitte erneut geprüft werden soll. Selbstverständlich wurde auch über die Sperrung der Hellertalbahnstrecke, ausgelöst durch einen Felsabgang Ende 2022, durch den Konzernbevollmächtigten ausführlich informiert und eine Wiederaufnahme der Strecke nach der Hangsicherung zum 9. Juni 2023 in Aussicht gestellt. Zum Abschluss des Fachgesprächs wurde Herrn Dr. Vornhusen noch das Stadtentwicklungsprojekt „Eisenbahnausbesserungswerk Betzdorf“ vorgestellt. „Durch den Austausch haben die Anwesenden aktuelle Informationen und Sachstandmitteilungen zu den wahlkreisrelevanten Bahn- und Stationsprojekten erhalten, so dass wir diese nun weiter gemeinsam vor Ort unterstützend begleiten können“, dankte Landtagsabgeordnete Bätzing-Lichtenthäler zum Abschluss dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn und den weiteren Gesprächsteilnehmern.