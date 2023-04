Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ist doch klar – die Zukunft ist solar! – Werde Solarbotschafter in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld!

Wer sind Solarbotschafter?

Die Solarbotschafter in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sind Bürger, die bereits eigene Anlagen installiert und schon über die Jahre Erfahrungen mit Photovoltaik (PV), Solarthermie und/oder Stromspeichern gesammelt haben. Sie informieren unverbindlich und unabhängig interessierte Mitbürger in Sachen Solarenergie. Die Motivation der Solarbotschafter ist es, die Energiewende in der Verbandsgemeinde voran zu bringen und ihre Erfahrungen zu teilen.

Werden Sie Solarbotschafter für die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld!

Sprechen Sie über ihre Anlage mit interessierten Bürgern in ihrer Nähe und teilen Sie Informationen zum Thema Solarenergie. Wo gibt es Fangstellen? Was hat gut geklappt? Wie unterscheiden sich die Dienstleister voneinander? Wo ist bei Angeboten drauf zu achten? Das kann nur optimal beantwortet werden, wenn man entsprechende Erfahrung hat.

Für wen sind Solarbotschafter hilfreich?

Viele überlegen an einer eigenen Solaranlage oder einem Stromspeicher. Hier können Bürger von den Erfahrungen der Solarbotschafter profitieren. Neben dem wahrscheinlich bereits bekannten Solarkataster können Sie deren Wissen für ihren persönlichen Einstieg in das Thema „Solarenergie“ nutzen!

Wie wird der Kontakt zu den Solarbotschaftern aufgenommen?

Im ersten Schritt werden die Solarbotschafter in die Datenbank aufgenommen und auf der Homepage im Bereich Klimaschutz vorgestellt. Danach können interessierte Bürger je nach Freigabe der Daten entweder direkt oder indirekt über das Rathaus Kontakt aufnehmen.

Wie kann ich Solarbotschafter werden?

Schreiben Sie eine E-Mail an julia.stahl@vg-ak-ff.de (oder per Post an das Rathaus) mit dem Betreff „Anmeldung Solarbotschafter“. Anschließend erhalten Sie einen Anmeldebogen, den Sie bitte ausgefüllt zurücksenden. Dort werden Informationen abgefragt wie bspw. ihre Kontaktdaten, Informationen zu ihrer Anlage (Art der Anlage, Größe in kWp, Alter) sowie optional einem Bild ihrer Anlage.

Um sich ein Bild davon zu machen, wie das ganze aufgebaut ist, sind hier zwei Beispiele aus Neuwied und aus Bad Dürkheim:

https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Energie-Klima-Umwelt/Solarkreis/

https://www.bad-duerkheim.de/lokales-soziales/nachhaltigkeit-umwelt/klimaschutz/aktuelle-projekte/solarstrategie/solarportal/solarbotschafter/