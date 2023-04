Veröffentlicht am 7. April 2023 von wwa

VG KIRCHEN – „Die digitale GeldWelt – Herausforderung im Alter“ – Seniorenbeirat der VG Kirchen lädt zur Infoveranstaltung am 26. April in den Ratssaal ein

Bargeld verschwindet zunehmend aus dem täglichen Leben. Nicht nur an den Tankstellen, in Bekleidungsgeschäften und an Supermarktkassen, sondern auch in Bäckereien, Eisdielen und Zeitungskiosken wird mit Karte gezahlt. Aber vor allem wird Bargeld schon länger durch Überweisungen und Lastschriften bei der Begleichung von Rechnungen abgelöst.

Hier setzten die Banken aus Kostengründen immer mehr auf die Digitalisierung. Aber wie kommt die ältere Generation mit dieser sich immer schneller und komplizierter fortschreitenden Entwicklung klar?

In Zusammenarbeit mit Sascha Ax von der Sparkasse Westerwald-Sieg führt der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Kirchen einen kostenlosen Informationsaustausch mit praktischen Übungen am Mittwoch, 26. April 2023 von 17:00 bis 19:00 Uhr im Ratssaal im Rathaus Kirchen durch. Der Seniorenbeirat freut sich über eine rege Teilnahme.