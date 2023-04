Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erlöse aus Benefizkonzert gehen in die Kunst – Lions Club Bad Marienberg überreicht Scheck an Kunstforum Westerwald

Vertreter des Lions Clubs Bad Marienberg überreichten der neuen Vorsitzenden des Kunstforums Westerwald, Helga Seelbach und Malerin Brigitte Struif (Mitglied des Kunstforums) stellvertretend für den gesamten Kunstverein einen symbolischen Scheck. Der Lions Club und hier federführend Hjalmar Menk als Past Präsident hatte ein Benefizkonzert mit LOST IN THE JAM auf dem KulturGut Hirtscheid initiiert und mit Lionsfreunden organisiert.

Aus dieser gelungenen Veranstaltung erzielte der Lios-Club Bad- Marienberg einen Erlös von 1.800 Euro zur Verwendung in einen guten Zweck in der Region. In diesem Fall für das Kunstforum.

Es gab und gibt verschiedene Aktionen des Kunstforums, das letztes Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern konnte. Dazu gehören „Kunst – und Gartentage“, das Schaufenster an der Bahnhofstraße in Altenkirchen aber auch die kommende Ausstellung Anfang Juli im Kulturhaus Hamm, die mit einer Vernissage am 30. Juni eröffnet wird und sich mit Friedrich Wilhelm Raiffeisen künstlerisch auseinandersetzt.

„Wir zusammen.“ Das trifft auch das Motto, das sich Helga Seelbach auf die Fahne geschrieben hat. Zusammenbringen und vernetzen. Ohnedem geht es nicht. In der Region, Besonderheiten betonen und herausarbeiten. „Kunstschaffende, die während der Pandemie wenig Gelegenheit hatten ihre Kunst der breiten Öffentlichkeit vorzustellen, finanziell zu unterstützen, war der Gedanke. Ich bin froh, dass es uns mit der Ausrichtung eines Konzertes auf dem KulturGut Hirtscheid gelungen ist, einen Beitrag leisten zu können, Künstler und deren Kunst wieder in den Fokus zu stellen“ betont Hjalmar Menk.

„Der Lions-Club Bad Marienberg wird auch weiterhin Konzerte auf dem KulturGut anbieten und hofft auch hier wieder auf die Unterstützung der Zuschauer“, so Barbara Hombach, die amtierende Präsidentin. (Doris Kohlhas) Foto: Doris Kohlhas

Foto: v.l.: Barbara Hombach (Präsidentin LC Bad Marienberg), Hjalmar Menk (Past Präsident LC Bad Marienberg), Helga Seelbach (Vorsitzende Kunstforum Westerwald) und Brigitte Struif (Kunstforum Westerwald)