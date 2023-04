Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

SELBACH – Osterklappern in Selbach

Im Wissener Stadtteil Schönstein gibt es den schönen Brauch des Osterklapperns schon lange nicht mehr. Ganz anders im nahen Selbach. Dort machen sich alljährlich Kinder auf den Weg und verkünden anstelle der „nach Rom geflogenen Glocken“ die Tageszeit mit hölzernen Klappern und Ratschen. Am späten Donnerstagnachmittag war es wieder soweit. Gut zwei Dutzend Kinder im Alter ab fünf Jahren versammelten sich an der Selbacher St. Anna-Kapelle und machten sich bereit für ihr lobenswertes Tun. Angeführt von einem Fahnenträger ging es quer durch den Ort, unüberhörbar begleitet vom Wohlklang der „Instrumente“, die in den einzelnen Familien liebevoll verwahrt werden. Einige davon sind Jahrzehnte alt und bilden einen wahren Schatz. Insgesamt absolvieren die Kinder sechs Durchgänge, den letzten am Mittag des Karsamstags. Genau festgehalten wird, wer wann mitläuft. Danach richtet sich am Ende nämlich das gerechte Verteilen der eingenommenen Belohnung in Form von Ostereiern und Süßigkeiten. Spätestens in der Osternacht sind die Glocken wieder da und gehen ihrer gewohnten Aufgabe nach. (bt) Fotos: Bernhard Theis