Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls

Die Polizeiinspektion Betzdorf wurde am Donnerstagvormittag, 06. April 2023, über einen Verkehrsunfall in Höhe der Stadthalle in Betzdorf informiert. Der vermeintliche Unfallverursacher war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Vor Ort fanden die Rettungskräfte sowie die Polizeibeamten einen 38jährigen PKW-Fahrer vor, der zwischenzeitlich bereits wieder zu sich gekommen war. Es stellte sich heraus, dass er aufgrund eines plötzlich aufgetretenen medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW verlor und in der Folge mit einem Straßenschild kollidierte. Der Unfallverursacher wurde durch die Rettungskräfte zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Er blieb ansonsten unverletzt. Quelle: Polizei