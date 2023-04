Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

KATZWINKEL – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Wallmenroth und Katzwinkel (Sieg)

Am Donnerstag, 06. April 2023, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Wallmenroth und Katzwinkel (Sieg). Ein 26-jähriger PKW-Fahrer überholte in einer unübersichtlichen Linkskurve einen Omnibus und kollidierte im Kurvenbereich frontal mit einer 29jährigen PKW-Fahrerin. Die Fahrzeugführer erlitten leichte Prellungen und Schürfwunden. Beide PKW wurden durch den Aufprall total beschädigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Unfallverursachers einbehalten. Quelle: Polizei