6. April 2023

KREIS ALTENKIRCHEN – Milena Lenz-Mester zurück aus der Familienpause: Gesangsunterricht und neuer „Singkreis“

Sie ist wahrlich keine Unbekannte im Kreis Altenkirchen und wird ab sofort wieder kräftig im Musikschulleben mitmischen: Milena Lenz-Mester nimmt nach einer Familienauszeit bald wieder ihre Arbeit bei der Kreismusikschule auf. So ergibt sich die besondere Gelegenheit, kurzfristig einen Platz für Gesangsunterricht bei ihr zu belegen zu können. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Erwachsene. Am Donnerstagnachmittag hat Milena Lenz-Mester in Altenkirchen noch freie Plätze.

„Wir haben auch einige weitere interessante Projekte in Vorbereitung so informieren Schulleiter Dimitri Melnik und Milena Lenz-Mester in einer Pressmeldung der Kreismusikschule. So wird die beliebte Gesangspädagogin an der Musikschule erstmals einen „Singkreis“ ins Leben rufen. Er richtet sich an neugierige Hobby- oder Laiensängerinnen und -sänger, die einfach Spaß am gemeinsamen Singen haben und bereit sind, einmal andere Wege in der Stimmarbeit zu gehen. Es gilt dabei, Stress, Blockaden und Panzerungen zu lösen und mehr und mehr in Einklang mit dem ganz persönlichen Stimmausdruck zu gelangen.

Ganz ohne Noten, Bewertung oder Leistungsdruck und stets in geschütztem Raum und Rahmen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre ureigene Stimme finden und lernen, sich mit dieser zu verbinden und von ihrem ganz natürlichen und unwillkürlichen Klang tragen zu lassen. Der Singkreis wird am Donnerstagabend stattfinden. Interessenten können sich ab sofort im Büro der Kreismusikschule melden, Telefon (02681) 812283 oder per Mail an musikschule@kreis-ak.de.

Foto: Milena Lenz-Mester ist nach Familienpause zurück in der Kreismusikschule und hat kurzfristig freie Unterrichtsplätze für Gesang. Auch wird sie einen neuen Singkreis etablieren. Foto: Svenja Rothweiler