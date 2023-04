Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

HAMM (SIEG) – Tom Kalender steht vor Formel-4-Debüt – Erstes Rennwochenende an Ostern in Frankreich

Als Fahrer des ADAC Formel Junior Team bestreitet Tom Kalender in diesem Jahr seine erste Saison in der Formel 4. Er gehört zu einer von drei Deutschen, der bei sieben Läufen in der französischen Meisterschaft angreift. Der Auftakt findet am kommenden Wochenende in Nogaro (Frankreich) statt.

2023 wird ein aufregendes Jahr für Nachwuchsrennfahrer Tom Kalender. Der Youngster aus Hamm/Sieg gibt sein Debüt im Formelrennwagen. Bereits seit Anfang Februar bereitet er sich bei verschiedensten Testfahrten auf sein erstes Rennen vor. „Im Rahmen der FFSA Academy hatten wir Simulator-Trainings und Testfahrten auf verschiedenen Rennstrecken. Das hat mir sehr geholfen, ich habe mich kontinuierlich weiterentwickelt und bin bereit für den Auftakt“, verrät der 15-jährige Rookie.

In der französischen Formel 4 wird die Chancengleichheit großgeschrieben. Alle Teilnehmer treten mit identischen Fahrzeugen an, diese wurden vor dem Saisonauftakt per Los den Fahrern zugeteilt. „Das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Alle haben gleiche Bedingungen, wodurch das fahrerische Talent in den Vordergrund rückt. Zusätzlich findet ein Austausch der Fahrzeugdaten statt. So kann man sich immer direkt mit den Schnellsten vergleichen“, führt Tom fort.

Erst im Januar wurde Tom auch als Teil des Motorsport Team Germany vorgestellt. Zwei hoffnungsvolle Nachwuchstalente aus der Formel 4 gehören dem Programm an und werden durch erfahrene Motorsportspezialisten betreut. „Ich freue mich sehr zum Motorsport Team Germany zugehören. In den vergangenen Jahren habe ich immer alles gegeben und mit viel Ehrgeiz gekämpft, es ist schön dafür nun eine Anerkennung zu erhalten. Dieses Vertrauen möchte ich natürlich mit guten Leistungen zurückzahlen“, sagte der Rheinland-Pfälzer nach seiner Nominierung.

Der Startschuss in die Debütsaison fällt an Ostern in Nogaro. Auf der 3.636 Meter langen Rennstrecke in Südfrankreich hatte Tom bereits einige Testfahrten und ist gut gerüstet für den Schlagabtausch gegen seine 25 Mitstreiter. Das Wochenende umfasst drei Wertungsläufe verteilt auf Sonntag und Montag. Vier Wochen später geht es in Magny-Cours weiter, der Kurs gehörte viele Jahre zum Rennkalender der Formel-1-Weltmeisterschaft. Direkt im Anschluss folgt ein Highlight des Jahres: In Pau findet für den Förderpilot des ADAC Mittelrhein e.V. das erste Stadtrennen statt. Ein Heimspiel wartet im belgischen Spa-Francorchamps. Unweit entfernt der deutschen Grenze startet dort die Saisonhalbzeit. Danach geht es in Misano (Italien), Ledenon und Paul-Ricard (beide Frankreich) weiter.