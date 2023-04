Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Faszination Sprachen: Neue Anfängerkurse starten an der vhs

Portugiesisch, Russisch, Schwedisch oder Französisch – diese Sprachen können Anfänger ab April bei der vhs Neuwied lernen. Wer sich für Portugiesisch interessierte, kann die melodische Sprache ab Dienstag, 11. April (18.30 Uhr), in einem Anfängerkurs lernen. Für Interessierte, die stattdessen lieber Gespräche auf Russisch führen möchten, bietet sich der Sprachkurs ab Montag, 17. April (18.30 Uhr), an. Teilnehmende erhalten dabei auch eine Einführung in die kyrillische (Druck)Schrift. Ein weiterer neuer Sprachkurs an der vhs widmet sich außerdem der schwedischen Sprache. Dieser beginnt am Dienstag, 18. April (19.45 Uhr). Und auch wer neugierig auf die Sprache der Liebe ist, kann seine Neugierde bei dem Anfängerkurs Französisch ab Donnerstag, 20. April (18.30 Uhr), stillen. Die Anmeldung ist bei der vhs Neuwied telefonisch unter 02631 802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder online unter www.vhs-neuwied.de möglich.