Veröffentlicht am 10. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird schon lange am Themenfeld „Sucht“ gearbeitet – Gruppentreffen und Seminare finden zahlreiche Interessenten.

Eine neue Fortbildung zum Thema heißt „Gefangen im Suchtsystem Familie? Mut zum Fühlen, Wahrnehmen und Verändern“. Eingeladen sind alle Menschen, die am Thema beruflich oder privat interessiert sind.

Suchterkrankungen in der Familie führen dazu, dass sich die Familienmitglieder immer stärker voneinander entfremden. Von den Angehörigen wird häufig alles unternommen, das Suchtverhalten zu kontrollieren. Kontrolle ist allerdings eine Illusion und scheitert immer, weil Suchtverhalten nicht kontrollierbar ist. Angehörige geraten immer mehr in einen zerstörerischen Prozess, der von Selbstzweifeln und Versagensängsten geprägt ist. In diesem Seminar beleuchten wir mit Hilfe von Rollenspielen und der Darstellung von Familiensituationen das Innenleben von suchtkranken Familien und die Veränderungen, die sich zur Außenwelt (Freundeskreis, Arbeitsplatz, u.a.) entwickeln. Ziele des Seminars sind die Schärfung der Wahrnehmung der eigenen Situation als Angehöriger, die Verbesserung des Zugangs zu bisher verdrängten Gefühlen und die Entwicklung von neuen Lösungsansätzen und Handlungsspielräumen. Angehörige werden genauso profitieren, wie Menschen, die beruflich beratend oder begleitend tätig sind.

Am Freitag, 21.04., von 14 bis 18 Uhr, geht es im Haus Felsenkeller für die Gebühr von 20 € intensiv zur Sache. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.