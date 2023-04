Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Zur vollen Stunde: Energiespartipps am 11. April

Winter ade, der Frühling ist da. Doch ungeachtet dessen ist Energiesparen weiterhin wichtig. Philipp Meyer als Experte der Stadtwerke Neuwied wird daher am Dienstag, 11. April, ein weiteres Mal zu den Möglichkeiten, wie jeder einfach im Alltag Energie sparen kann, informieren. Zur Energieberatung sind Interessierte um 15 Uhr in die StadtBibliothek, Pfarrstraße 8, in Neuwied eingeladen. Der Vortrag „Energie sparen! Aber wie?“ ist Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Zur vollen Stunde – Sachvortrag am Nachmittag“ des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied und der StadtBibliothek Neuwied. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 02631 802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de erforderlich.