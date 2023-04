Frühjahr und Sommer Kulturprogramm der Felsenkeller Kultur prallvoll mit Überraschungen und fast 20 Veranstaltunge

Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Frühjahr und Sommer Kulturprogramm der Felsenkeller Kultur prallvoll mit Überraschungen und fast 20 Veranstaltungen – Von der Bundeswehr BigBand mit Stargast Tom Gaebel über Torsten Sträter und Jochen Malmsheimer bis hin zu Eric Clapton und Joni Mitchel Musikprojekt – Das Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V. gestaltet aufwändig die Tennishalle der Glockenspitze von Juni bis September in den KulturSalon um.

Helmut Nöllgen vom Kultur/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V. verspricht: „Das atemberaubende line up beim Spiegelzelt im Herbst letzten Jahres setzt die Felsenkeller Kultur unvermindert mit dem Frühjahr/Sommer Programm 2023 genau genommen fort“. „Alleine mit Torsten Sträter, Jochen Malmsheimer, Christian Ehring und Simone Solga gastieren vier der deutschen Spitzenkabarettisten bei uns im KulturSalon Glockenspitze in Altenkirchen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Sommer Kabarett Gipfel“. Hinzu kommt noch der absolute Star der „Puppenspieler“ Hatzius und seine Echse.

Dem Kulturbüro ist außerdem gelungen, die Bundeswehr BigBand in den KulturSalon zu holen. Wäre das nicht schon alleine eine kleine Sensation, so ist es mit dem zusätzlichen Stargast der BigBand Tom Gaebel geradezu unglaublich wer sich alles im Frühjahr und Sommer im KulturSalon die Ehre gibt.

Hinzu kommen teils mit Preisen ausgezeichnete Bands wie Slowhand – Eric Clapton Tribute, das Joni Mitchell Project mit der gesamten 50-jährigen Musikgeschichte des Weltstars und mit Jimmy Cornett & the Deadmen sei endlich mal wieder Blues/Blues Rock in der Stadt.

Bundesweit gibt es nicht mehr viele Veranstalter, die sich an das Thema Drum-Festival wagen. Das Internationale Drum & Percussion Festival in Altenkirchen in den 1990er Jahren erstmals begonnen, wird nach einigen Jahren Pause mit einem Programm von Japanischen Taiko Riesentrommeln, Beatboxing, Drumsolisten über namhafte Percussionistinnen bis hin zur kompletten Band The One iof These mit legendären Drumsolos von Pink Floyd und Iron Butterfley fortgesetzt. Und das Programm ist noch nicht abgeschlossen, so Nöllgen der wieder ein fulminantes Festival verspricht.

Für alle die KARAT, PUHDYS, CITY, SILLY und andere großartige Hits legendärer Ostbands hören wollen, sind die Ostrocker zu Gast und beim dreistündigen Konzert immer sehr nah an den Originalen.

Pippo Pollina mit seinem Palermo Acoustic Quintet gastiert endlich wieder in der Stadt und Stoppok verspricht abermals einen ungewöhnlichen Konzertabend. Am letzte Abend Ende September verwandelt sich der Kultursalon in eine riesige TECHNO Arena u.a. mit dem inzwischen europaweit agierenden Westerwälder DJ Dominik Eulberg u.a. Wie gewohnt bieten die Veranstalter wieder Kinder- und Jugendtheater für Familien an.

KulturSalon, doch wieder in der Wiedhalle. Nein, sagt Nöllgen. Dort war es 2022 toll, die Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde bestens, aber wir können über einen solch langen Zeitraum die Wiedhalle nicht blocken, das ist eine Sporthalle, die auch im Sommer ausgebucht ist. Der Kultursalon findet mangels entsprechender Veranstaltungsräume in der Kreisstadt dieses Jahr von Mitte Juni bis Ende September in der SRS Tennishalle in der Glockenspitze statt. Diese wird vom Felsenkeller Kulturbüro wie auch 2022 die Wiedhalle in Neitersen angemietet und aufwändig von einer nüchternen Tennishalle für den gesamten Zeitraum in einen professionellen, gemütlichen KulturSalon umgestaltet.

Das Vereinseigene Inventar des Kulturbüros wie Galastühle, Bistrotische, Paravents und die Spiegelzelt Barwand stehen die kompletten fünf Monate in der Glockenspitze und somit hat das Ganze schon fast eine Spiegelzeltatmosphäre, führt er fort. Und man kann dort kurzfristig noch Feiern, Firmenevents etc. durchführen, da alles vorhanden ist was man dazu braucht.

Bei allen Kulturveranstaltungen wird das Team des Bistro MARACANA die Gastronomie im KulturSalon übernehmen und im attraktiven Außenbereich wird gegrillt und anderes Leckeres zu unseren Kulturabenden angeboten, weiß Nöllgen zu berichten.

Überwältigendes, abwechslungsreiches Kulturprogramm, professioneller Rahmen und nach dem aufwändigen Umgestalten der Tennishalle in einen KulturSalon, eine tolle Location, meint Nöllgen. Er fügt hinzu, dass sich wieder einmal die vielen Kontakte zu Künstlern und Agenturen der letzten 37 Jahre vorteilhaft erwiesen. Torsten Sträter hat dazu exklusiv für den Felsenkeller ein Statement gegeben. Zu finden unter www.kultur-felsenkeller.de und auf der Facebook-Seite des Kulturbüros.

Nöllgen ist es auch wichtig darauf hinzuweisen, das mit dem KulturSalon in der Glockenspitze vor allem dem Wunsch der politischen Gremien von Stadt und Verbandsgemeinde nachgekommen wurde, mit allen 2023 stattfindenden, vielfältigen Kulturangeboten in der Stadt Altenkirchen zu bleiben. Unter gegebenen Bedingungen ohne Stadthalle eine echte Herausforderung vor allem finanzieller Art und hier sucht Nöllgen noch Sponsoren, die mitmachen und die Kulturarbeit der Felsenkeller Kultur mit ihren vielfältigen Angeboten unterstützen. Foto: Diana Wachow

Frühjahr/Sommer Kulturprogramm 2023

27.04. Int. Akkordeonale (bei Tanzschule Let´s Dance Altenkirchen)

Alle weiteren Veranstaltungen im KulturSalon der Glockenspitze

23.06. Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet

24.06. Ostrocker live

28.06. Christian Ehring – Kabarett

01.07. The Joni Project

16.08. Torsten Sträter – Comedy

02.09. Jochen Malmsheimer – Kabarett

14.09. Jimmy Cornett & The Deadmen

15.09. Stoppok –solo

16.09. Slowhand – Eric Clapton Tribute

21.09. Simone Solga – Kabarett

22.09. Int. Drum & Percussion Festival

25.09. Michael Hatzius – Echsoterik – Comedy

27.09 Big Band der Bundeswehr – Stargast Tom Gaebel

29.09. Techno Nacht

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr; Einlass ist jeweils um 18:30 Uhr. Familientheater – Beginn 15 Uhr

11.06. Die Piratenprinzessin – Freie Bühne Neuwied ab 5 Jahren

02.07. Krähe und Bär – Tearticolo Theater mit Puppen ab 5 Jahren

24.09. Zwerg Nase – Theater der Nacht ab 6 Jahren

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de im Kulturbüro in der Marktstraße, Altenkirchen Tel.: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen Tel.: 0651 97 90 777.