Jungpolitiker Robert Leonards im Förderprogramm der Landes-CDU

Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

WISSEN – Jungpolitiker im Förderprogramm der Landes-CDU

Der Jungpolitiker Robert Leonards ist in das Nachwuchsförderungsprogramm der CDU Rheinland-Pfalz aufgenommen worden. „Ich freue mich sehr, dass mit Robert ein junger Politiker, der in den vergangenen Jahren bereits als Geschäftsführer des CDU-Gemeindeverbandes Wissen, als Schatzmeister des JU-Kreisverbandes und als Beisitzer im CDU-Kreisvorstand sein politisches Talent bewiesen hat, in den Genuss dieser Förderung kommt. Das ist auch ein deutliches Signal für uns hier in der Region“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Matthias Reuber.

Leonards ist 27 Jahre alt und er wird noch in diesem Jahr sein Masterstudium in Bonn abschließen. Bereits in der Vergangenheit hatten mehrere heimische Jungpolitiker am Programm der Landes-CDU teilgenommen und auch in den Arbeitskreisen mit Themen von Kommunal- über Landes- und Bundespolitik mitgearbeitet. Vorgänger waren Justus Brühl, Helena Peters und Marlon Kowalski.

Robert Leonards freut sich auf die neue Herausforderung: „Das wird sicherlich meinen Horizont erweitern und ich freue mich auf anregende Gespräche und Diskussionen mit anderen jungen Politikern aus dem ganzen Land“. Reuber sieht einen weiteren positiven Aspekt: „Unsere Partei wird wieder jünger und sie stellt sich für die Zukunft auf: Robert ist ein leuchtendes Beispiel hierfür“.