5. April 2023

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 62 in Kirchen (Sieg)

Mittwochnachmittag, 05. April 2023, gegen 16:15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 62, Ortsausgang Kirchen in Fahrtrichtung Mudersbach. Der 62-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B 62 aus dem Ortsteil Freusburg kommend in Fahrtrichtung Kirchen Innenstadt. Eine 51-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B 62 mit ihrem PKW in entgegengesetzte Richtung. Der 62-jährige lenkte, aus unbekannten Gründen, seinen PKW auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß beider PKW kam.

In beiden PKW befand sich jeweils nur der Fahrzeugführer. Beide Personen wurden verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für die Fahrzeugführer, so die Polizei, nicht. An beiden PKW entstand Totalschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Straße musste die B 62 in beiden Fahrtrichtungen für circa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde am Nordknoten in Betzdorf und an der Büdenholzer Straße in Mudersbach – Brachbach abgeleitet. Insgesamt waren 20 Kräfte der Feuerwehr Kirchen und Freusburg, sechs Beamte der Bereitschaftspolizei sowie sechs Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf eingesetzt. Quelle: Polizei