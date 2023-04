Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Drogen in Rheinbreitbach gefunden

In der Nacht zum Mittwoch, 05. April 2023, wurde ein 36-jähriger Mann aus Bad Honnef in der Hauptstraße von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten Cannabis, das der Mann in einer Dose mitführte. Die Polizei stellte die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Quelle: Polizei