Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

RÜCKEROTH – Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 307

Mittwochvormittag, 05. April 2023, gegen 09:30 Uhr befuhr ein Pkw-Anhänger-Gespann die Landesstraße 307 aus Richtung Herschbach kommend in Fahrtrichtung Selters/Ww. In Höhe der Abfahrt Rückeroth setzte der unbekannte Fahrzeugführer den linken Fahrtrichtungsanzeiger und wechselte mit seinem Gespann auf die Linksabbiegespur Richtung Rückeroth. Die beiden nachfolgenden Pkw setzten ihre Fahrt auf der Fahrspur in Fahrtrichtung Selters/Ww fort. Plötzlich entschied sich der unbekannte Führer des Gespanns um und bog nicht Richtung Rückeroth ab, sondern fuhr weiter geradeaus in Fahrtrichtung Selters. Hierbei fuhr das Gespann verbotswidrig über die Sperrfläche. Ein 42-jähriger VW-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt direkt neben dem Gespann in der normalen Fahrspur fuhr, leitete eine Gefahrenbremsung ein, da er davon ausging, dass eine Kollision mit dem in seine Fahrspur zurückkehrenden Gespann drohte. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin fuhr hierbei dem bremsenden VW-Fahrer auf, so dass an diesen beiden Pkw Sachschaden entstand. Das Gespann setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Zeugen, die Hinweise bzgl. Des Pkw-Anhänger-Gespanns geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Montabaur zu melden: 02602-92260 oder pimontabaur.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei