Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Blasorchester Mehrbachtal füllt die neue Halle

Es entpuppte sich tatsächlich nicht als Aprilscherz: Nach der langen Pause auf Grund der Corona-Pandemie begeisterte das Blasorchester Mehrbachtal am 1. April 2023 seine Gäste in der neu errichteten Turnhalle in Weyerbusch mit einem wahrlich musikalischen Farbenrausch. Besonders freute sich das Orchester darüber, dass es an diesem Abend vor einer bis einschließlich des letzten Platzes besetzten Halle spielen durfte.

Mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan Van der Roost begrüßte das Orchester musikalisch seine Gäste zu denen neben dem Landtagsabgeordneten Dr. Matthias Reuber, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreismusikverbandes Altenkirchen Uwe Fischer, dem Kreisbeigeordneten Klaus Schneider, dem 1. Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski, auch zahlreiche Orts- und Stadtbürgermeister des Einzugsgebietes, Vorstände und Vertreter befreundeter Vereine sowie Vertreter der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth e.V. gehörten, an welche das Orchester einen Teil des Konzerterlöses spenden wird.

Mit dem vom Orchester immer wieder gerne gespielten Stück „Concerto d’Amore“ von Jacob de Haan, in welchem sich verschiedene Stilrichtungen von Barock zu Pop und Jazz verbinden, waren die Zuhörer auch schon mittendrin im Konzert. Auf die Jazz-Ballade „Blue Moon“ mit einem Saxophon-Solo, gespielt von Dagmar Hassel, folgte das Hauptstück des ersten Konzertteils „God Save the Queen“, einem Arrangement von Carlos Marques, der ein Potpourri der beliebtesten Stücke der Popgruppe „Queen“ zusammenstellte.

Weitere Farbtupfer setzte das Orchester sodann mit der Polka „Zeitlos“ von Martin Scharnagl und dem „Marsch der Medici“ von Johann Wichers, mit welchem das Publikum anschließend in die Pause entlassen wurde.

Speziell für die Freunde der volkstümlichen Musik begann der 2. Teil des Konzerts mit „So schön ist Blasmusik“ im Arrangement von Martin Scharnagl. In der von John Higgins arrangierten Filmmusik zu „Der König der Löwen“ wurden die Zuhörer in die afrikanische Savanne entführt. Ein Stück in welchem das tiefe Register und das Schlagzeugregister in hervorragender Manier für das passende Feeling sorgten. Fast schon zu einem Pflichtstück aller Orchester hat sich „Music“ von John Miles entwickelt. Hier wurde es vorgetragen in einer Fassung von Philip Sparke. Mit „The Way old Friends do“ von ABBA, ebenfalls arrangiert von Martin Scharnagl, leitete das Orchester zum Endspurt über. In dem von Thiemo Kraas arrangierten „80er Kult(tour)“ fanden sich fünf beliebte und bekannte Songs der 80er-Jahre wieder. Dem Orchester gelang es diese Stücke in spritziger Weise vorzutragen. Beim Musizieren übertrug sich die Spielfreude der Musiker und Musikerinnen auf das Publikum. Dies wurde ganz besonders bei den geforderten Zugaben deutlich, in welche das Publikum mit eingebunden wurde.

Zum Ende des Konzerts dankte die 1. Vorsitzende dem musikalischen Leiter Manfred Neußer für die optimale und punktgenaue Vorbereitung des Orchesters sowie den beiden Moderatoren des Konzerts, Mathea Deisting und Klaus Meurer, welche in hervorragender Art und Weise durch den Konzertabend führten.