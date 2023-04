Veröffentlicht am 8. April 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Einladung zur Mitgestaltung!

Ab Mai 2023 sollen zu festgelegten Terminen an den Sonntagen um 10.30 Uhr in St. Elisabeth, Birken-Honigsessen Familiengottesdienste gefeiert werden. Alle, die Interesse haben sich bei der Gestaltung auf verschiedenste Weise einzubringen, sind ganz herzlich zu einem ersten Treffen am Dienstag, dem 25.04.2023, 19.00 Uhr in den Konferenzraum im Pfarrheim Birken-Honigsessen eingeladen. Interessenten, die nicht am Vorbereitungstermin teilnehmen können, wenden sich bitte an Christine Hombach (02742-8253) oder Thomas Eiden (0175-65 70 518).