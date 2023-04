Veröffentlicht am 6. April 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Traditionelles Osterklappern in Schönstein

Auch in Schönstein flogen einst nach dem Glorialäuten an Gründonnerstag „die Glocken nach Rom“, so jedenfalls sagt es die Legende. Denn wegen der Grabesruhe am Karfreitag schwiegen die Glocken in der alten Schönsteiner Kirche. Anstelle des Glockenläutens gaben dann die „Klapperjungen“ mit ihren hölzernen Ratschen jeweils drei Mal täglich unüberhörbar die Uhrzeit an. Dieser urchristliche Brauch kann gut 1500 Jahre alt sein, sagen manche Quellen. Mit den Klappern zog die Dorfjugend durch den Ort und bat um Spenden, die nach dem Krieg wohl in erster Linie aus Ostereiern bestand. In Funktion treten die Glocken erst wieder zur Ostermesse in der Nacht zum Sonntag. Die Schönsteiner pflegen diesen schönen Brauch schon lange nicht mehr, eigentlich schade.

Die Aufnahme mit den fünfzehn „Klapperjungen“ entstand etwa in der Mitte der 1950er Jahre vor dem alten Gotteshaus in Schönstein. (bt) Fotos: Alfons Reinstädtler/Archiv Bernhard Theis