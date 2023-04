Veröffentlicht am 10. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Von wegen triste City: Grüner, bunter, Gartenmarkt! – Kulturraum Garten lockt am 15. und 16. April in die Deichstadt

Sattes Grün und ein farbenfrohes Blütenmeer soweit das Auge reicht. Eine unglaubliche Vielfalt an Nutz- und Zierpflanzen. Und so manch außergewöhnliches Deko-Schätzchen. Das kann nur eines bedeuten: Gartenmarkt! Denn am Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, verwandelt sich die Neuwieder Innenstadt zum 19. Mal in einen Kulturraum Garten, der seinesgleichen sucht.

Zahlreiche Händlerinnen und Händler aus dem In- und Ausland tragen dann erneut zur einzigartigen idyllischen Atmosphäre bei. Auf 12.000 Quadratmetern präsentieren sie die Klassiker der Gartenkultur. Doch auch einige Raritäten lassen sich in dem vielfältigen Angebot wieder entdecken. Aber natürlich profitieren die Besucherinnen und Besucher nicht nur von der umfangreichen Auswahl. Zudem stehen ihnen die Anbieter mit ihrem Fachwissen mit Rat und Tat zur Seite. Was ebenfalls nicht fehlen darf, um die Garten-Wohlfühl-Atmosphäre zu komplettieren: passende Töpfe und Deko-Elemente.

Jenseits von Beet und Blüte runden auch dieses Mal wieder einige Attraktionen den Neuwieder Gartenmarkt ab. So wandelt zum einen die lebende Hecke „Herr Heckmann“, ein Walking Act, durch die Neuwieder City und erkundet dabei, was diese so zu bieten hat. Natur hautnah gibt es unterdessen am Mini-ZOB: Kleine und große Füße können dort auf einem Barfußpfad munter den Weg ertasten. Außerdem können dort junge Gärtner selbst Hand anlegen und bei einer Pflanzaktion fleißig Samen säen oder in den aufgestellten Sandkästen spielen.

Wer sich bereits reichlich mit neuen Pflanzen eingedeckt hat, aber noch nicht alles gesehen hat, für den gibt es einen äußerst nützlichen Tipp: Um dennoch unbeschwert weiter zu bummeln, ermöglicht der Pflanzen-Transportservice an der Tourist-Information erneut, frisch erworbene Pflanzen unterzustellen und bei Bedarf anschließend zum eigenen Fahrzeug transportieren zu lassen.

Der Neuwieder Gartenmarkt ist samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem öffnen am Sonntag die Neuwieder Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte. Weitere Informationen zum Gartenmarkt gibt es online unter www.neuwied.de/neuwieder-gartenmarkt.