Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Sicherheitsberater für Senioren informieren im April zweimal

Sicherheit bedeutet Lebensqualität, auch und gerade im höheren Alter. Daher geben die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied regelmäßig in ihren Sprechstunden älteren Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Tipps zur Sicherheit in den eigenen vier Wänden oder unterwegs. Im April laden die von der Polizei ausgebildeten Sicherheitsberater wegen Karfreitag eine Woche später am Freitag, 14. April, ein. Wie gewohnt teilen sie dann mit ratsuchenden Senioren von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, Neuwied ihr Wissen. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zusätzlich zur regulären Sprechstunde stehen die Senioren-Sicherheitsberater außerdem am Samstag, 22. April, von 10 bis 16 Uhr am Fahnenhügel auf dem Luisenplatz. Dort können Interessierte mit den Ehrenamtlern ins Gespräch kommen und sich ebenfalls informieren.