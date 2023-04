Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zwei Tagesfahrten für Jugendliche: Phantasialand und Europapark locken

Gleich zwei Besuche von Freizeitparks stehen auf dem Programm der Kreisjugendpflege in den nächsten Monaten. Beide Tagesfahrten per Bus richten sich jeweils an Jugendliche ab dem Alter von 12 Jahren.

Am 30. April geht es zum Phantasialand nach Brühl, das seit dem letzten Jahr mit dem „Deep-in-Africa-Adventure-Trail“ eine neue Attraktion bietet und Abenteurerherz höher schlagen lässt. Aufgrund einer Förderung durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ kann diese Fahrt zu einem Preis von 20 Euro pro Person angeboten werden.

Am 1. August lockt der Europapark in Rust. Auch hier wartet eine Welt voller Spannung, zahlreiche Fahrattraktionen und ein spannendes Unterhaltungsprogramm. Die Teilnahme an dieser Fahrt kostet 51 Euro pro Person. Anmeldungen: Kreisjugendpflege, Anna Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de