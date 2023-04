Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jahreshauptversammlung des ASV Altenkirchen – Gut besuchte Jahreshauptversammlung im Jubiläumsjahr „70 Jahre ASV Altenkirchen 1953 e.V.“. – Karlheinz Fels weiterhin 1.Vorsitzender, Christian Busse wurde zum neuen 2.Vorsitzenden gewählt!

Mit der alljährlichen Jahreshauptversammlung am Samstag, den 25. März 2023 im Landgasthof Westerwälder Hof in Helmenzen hat der Angelsportverein Altenkirchen das neue Angeljahr 2023 eingeleitet. Der 1. Vorsitzende Karlheinz Fels konnte eine stattliche Anzahl von Petri Jünger zur Versammlung begrüßen.

Die Geschäftsführerin Nadine Heidepeter berichtete von einem recht ruhigen und erfolgreichen Geschäftsjahr 2022! Der Gewässerwarte Andre Schmidtke und Guiseppe Roma berichtete über die Gewässerstrukturen der neu angelegten und sanierten Weiheranlage im Wiesental. In der neu angelegten Weiheranlage tummeln sich eine Vielzahl von Fischarten wie zum Beispiel Spiegel und Schuppenkarpfen, Karauschen, Schleie, Rotaugen, Rotfedern, Barsche, Aale, Zandern, Regenbogenforellen, Lachsforellen und Störe. Auch die Sport- und Jugendwarte Christian Busse und Elias Gäfgen berichteten über erfolgreich ausgeführte Angelveranstaltungen im Geschäftsjahr 2022, wo bei den Offenen Freundschaftsangeln über 100 Angler aus Nah und Fern die Angelanlage im Wiesental besuchten.

Schatzmeister Ottmar Zabel konnte von einer ausgeglichenen Finanzlage berichten jedoch seien die Kosten für Fischbesatz und laufende Nebenkosten erheblich weiter angestiegen. Die beiden Kassenprüfer Karl-Heinz Huget und Jonas Becker belegten dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung. Dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig entsprochen.

Der neu gewählte Vorstand wird für 2 Jahre die Geschicke des ASV Altenkirchen führen 1. Vorsitzender Karlheinz Fels, 2.Vorsitzender Christian Busse, Geschäftsführerin Nadine Heidepeter, Schatzmeister Ottmar Zabel, Gewässerwarte Andre Schmidtke und Guiseppe Roma, Sportwart Wolfgang Beutgen, Jugendwart Elias Gäfgen. Zu Kassenprüfer wurden Horst Farrenberg und Horst Schumacher gewählt!

Die Angelsportkameraden Gibert Henning, Henning Krämer, Georg Orth und Wolfgang Seidler erhielten die Ehrenmedaille in Gold für 30jährige Mitgliedschaft im ASV Altenkirchen 1953 e.V.. Die Ehrenmedallie in Silber erhielt Ottmar Zabel, für 25jährige Vereinszugehörigkeit im ASV Altenkirchen. Für 20jährige Mitgliedschaft im ASV Altenkirchen erhielten Jonas Zabel und Edgar Utke Ehrenmedaille in Bronce, für 40jährige Mitgliedschaft wurde Detlef Bischoff geehrt.

Vereinsmeister bei der Jugend wurde Paul Schumacher und bei den Senioren holt Karlheinz Fels sich den Vereinsmeister 2022. Unter den Punkt Verschiedenes wurde ausgiebig die Veranstaltungstermine für das neue Angeljahr 2023 besprochen. Ferner veranstaltet der ASV Altenkirchen am Fronleichnamstag, den 08.Juni 2023 das „Große Offene Freundschafts-Angeln“ an der Weiheranlage im Wiesental. Startkartenausgabe erfolgt ab 6.00 Uhr. Angelbeginn 7.00 Uhr, Ende 12.00 Uhr. Ab 10.00 Uhr ist ein Frühschoppen auch für Jedermann an der Fischerhütte!

Das II. Offene Freundschafts-Angeln findet am Sonntag, den 03.September 2023 statt! Hier erfolgt die Startkartenausgabe erst ab 7.00 Uhr. Angelbeginn 8.00 Uhr, Ende 12.30 Uhr. Ebenfalls wird auch an diesem Tage ein Frühschoppen für Jedermann ab 10.00 Uhr stattfinden. Für beide Angeln wird um Voranmeldung beim 1. Vorsitzenden Karlheinz Fels Mobil 0172 24 600 99 oder khfels@t-online gebeten! Beide Große Offenen Freundschafts-Angeln finden im Jubiläumsjahr 2023 im Rahmen „70 Jahre ASV Altenkirchen 1953 e.V.“ statt. Weitere Info auf der Webseite des ASV Altenkirchen 1953 e.V. unter: www.asv-altenkirchen.de. Allen Angelsportfreunden wünscht der ASV Altenkirchen 1953 e.V. an der Weiheranlage im Wiesental ein erfolgreiches Angeljahr 2023!