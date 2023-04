Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Birken-Honigsessen erhält Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023

Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen erhält eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023. Diese gute Nachricht erhielt die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf Anfrage beim Ministerium des Innern und für Sport. Für den Ausbau und die Weiterentwicklung von Informations-, Bildungs-, Beratungsarbeit und der Dorfmoderation der Ortsgemeinde erhält Birken-Honigsessen eine 90%ige Förderung in Höhe von 15.000 Euro. „Damit wird in der 2508-köpfigen Gemeinde im Kreis Altenkirchen eine Weiterentwicklung ermöglicht und dadurch werden unsere kleinen Ortsgemeinden attraktiv und zukunftsfest aufgestellt“, so Bätzing-Lichtenthäler, die das Dorferneuerungsprogramm als unverzichtbar für die Entwicklung des ländlichen Raums sieht.