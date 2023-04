Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

REGION – Zeitumstellung: Wildwechsel erfordert erhöhte Aufmerksamkeit

Die Sommerzeit hat begonnen: In der Nacht vom 25. auf den 26. März wurden die Uhren eine Stunde vorgestellt – von 2 auf 3 Uhr. Der Berufsverkehr setzt somit spätestens nach dem Wochenende eine Stunde früher ein. Warum nach der Zeitumstellung im Straßenverkehr besondere Konzentration gefragt ist, erläutert, Dieter Born, Pressesprechen vom ACE Kreisclub Altenkirchen Westerwald des ACE, Europas Mobilitätsbegleiter.

Wildunfälle vermeiden

Nach der Zeitumstellung im Frühjahr, wenn der Verkehr früher einsetzt, ist die Gefahr von Wildunfällen durch Wildwechsel besonders erhöht. Wildtiere sind vor allem am frühen Morgen auf der Suche nach Nahrung. Dabei folgen sie ihrer inneren Uhr und berücksichtigen keine Zeitumstellung. Auch vor Straßen machen sie nicht unbedingt Halt. Landstraßen und Feldwege werden in den frühen Morgenstunden ebenso überquert, wie Kreis- und Bundesstraßen. Born empfiehlt, Warnhinweise vor Wildwechsel unbedingt zu beachten und die Fahrweise anzupassen. Rund um Waldgebiete, Wiesen und Feldern ist besondere Vorsicht angebracht. Das heißt: Die Geschwindigkeit verringern, den Straßenrand im Blick behalten und stets bremsbereit sein. Bei Tieren am Straßenrand oder auf der Fahrbahn gilt: Lenkrad festhalten und riskante Ausweichmanöver vermeiden, Fernlicht ausschalten und kurz die Hupe betätigen. Die Geschwindigkeit sollte – den Nachfolgeverkehr berücksichtigend – reduziert werden. Achtung: Immer mit mehreren Tieren rechnen, die hintereinander die Fahrbahn überqueren. Auch Wildwarnreflektoren und Zäune am Straßenrand sind kein Garant dafür, dass nicht doch mal ein Tier auf die Fahrbahn läuft.

Mit Achtsamkeit und Rücksichtnahme zu mehr Verkehrssicherheit

Der ACE-Pressesprecher rät in den Tagen nach der Zeitumstellung zu einer besonders umsichtigen Fahrweise. Jeder Verkehrsteilnehmende sollte sich bewusst machen, dass der menschliche Körper Zeit benötigt, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Selbst dieser vermeintlich kleine Eingriff in den gewohnten Tagesablauf kann zu Unkonzentriertheit und Abgeschlagenheit führen. Somit sind erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme wichtiger denn je, um zur Verkehrssicherheit beizutragen. Sollte am Steuer Müdigkeit einsetzen, rät Born zu Fahrpausen an der frischen Luft.