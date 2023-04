Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

HOLPE – Musik an den Kar- und Osteretagen

Am Karfreitag, 07. April 2023 um 19 Uhr führt der Kirchenchor „Cäcilia“ Holpe im Rahmen der traditionellen Karfreitagsmusik in St. Mariä Heimsuchung Holpe (Pfarrer Pflugfelder Weg 1, 51597 Morsbach-Holpe) die Passionskantate „Golgatha“ des bekannten zeitgenössischen Komponisten Klaus Heizmann auf. Das eindrucksvolle abendfüllende Werk erzählt die Leidensgeschichte Jesu mit musikalischen Mitteln, inspiriert von christlicher Popmusik und Elementen anderer moderner Stilrichtungen. Die Uraufführung des aktuellen Werkes fand erst am Karfreitag des vergangenen Jahres statt. Weiter sind beteiligt: Tobias Zöller (Oboe), Martin Klaas (Violoncello), Gustav Muthmann (Bariton): Klavier und Leitung: Dirk van Betteray (Eintritt frei; Kollekte für die Orgel).

Die Osternacht in St. Gertrud Morsbach (Heinrich Halberstadt Weg 9, 51597 Morsbach) am Karsamstag, 08.04.2023 um 21.30 Uhr wird besonders festlich gestaltet: Die Mucher Konzertgemeinschaft singt gemeinsam mit Solisten und Orchester u.a. Mozarts berühmte Krönungsmesse und Händels „Halleluja“; Leitung: Dirk van Betteray. Nach der fast zweimonatigen Generalreinigung der historischen Klaisorgel in St. Mariä Heimsuchung Holpe ((Pfarrer Pflugfelder Weg 1, 51597 Morsbach-Holpe) erklingt das 111 Jahre alte Instrument erstmals wieder am Ostersonntag, 09. April 2023. Nach der Wiedereinweihung der Orgel in den Laudes um 9.15 Uhr unter Mitwirkung des Kirchenchores „Cäcilia“ Holpe erklingen festliche Orgelwerke der deutschen Romantik von Reger, Rheinberger, Mendelssohn Bartholdy, Schmidt, Karg-Elert und Wagner; Leitung und Orgel: Dirk van Betteray